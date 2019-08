Lignede blå maling på vandet: Falsk kemialarm i Ollerup Sø

Ollerup: Forbipasserende slog lørdag eftermiddag alarm, efter at de havde set det som lignede blå maling på overfladen af Ollerup Sø.

Men da indsatsleder Per Aaskov fra det kommunale beredskab nåede frem, viste det sig, at det i stedet var blågrønne alger.

- Jeg talte med nogle beboere, der kendte området godt, og de kunne fortælle, at det var blågrønne alger, og at det ikke var et unaturligt fænomen på søen, fortæller indsatslederen.

De fynske kommuners miljøvagt blev også tilkaldt og kunne konstatere, an der var tale om blågrønne alger. En kombination af sollys og høje vandtemperaturer er med til at give næring til algerne, og i store mængder ligner de netop en film af maling på vandoverfladen.