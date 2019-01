Lige ved og næsten for Thurø Sejlklub: - Som en boksebold i maven

Selv om han ærgrer sig over, at Thurø Sejlklub ikke vandt Danskernes Idrætspris ved lørdagens store Sport 2018-show i Herning, er formand for sejlklubben stadig stolt af, at klubben med projektet "Sejl og studér" nåede så langt.

Thurø: Det blev ikke til den store pris for Thurø Sejlklub, da Danmarks Radio lørdag aften holdt prisuddelingsshowet Sport 2018 i Jyske Bank Boxen i Herning.

- Selvfølgelig er vi da ærgerlige, men jeg er stolt af, vi nåede så langt, som vi gjorde, siger formand for Thurø Sejlklub, Ib Moldrup.

Thurø Sejlklub var én af de tre nominerede til e-Boks, DIF og DR P4s Danskernes Idrætspris for deres initiativ "Sejl og studér". Men i stedet for Thurø Sejlklub, var det projektet "Lykkeliga" med den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen i front, der kunne lade sig hylde som vindere af prisen. Projektet har indtil videre skabt 33 håndboldforeninger for fysisk og psykisk handicappede rundt i Danmark.

Formanden for Thurø Sejlklub sad klar i salen, og i sekunderne inden OL-dressurrytteren Cathrine Dufour læste vinderen op oppe fra scenen, var der nerver på, fortæller han.

- Det giver lige et sug i maven, inden vinderen bliver afsløret, og så føles det som en boksebold i maven, da det ikke er os, der bliver råbt op, siger Ib Oldrup og tilføjer, at skuffelsen har lagt sig dagen derpå.

- Der er ikke noget at være sur over eller ked af. Vi har stadig et rigtigt stærkt projekt, og vi er stolte af, at vi står repræsenteret i Boxen i Herning, når der var så mange klubber med i opløbet fra starten, siger formanden.

Selv om han var ærgerlig over, at det ikke blev Thurø Sejlklub, der løb med prisen, så har han kun roser til overs for vinderprojektet Lykkeliga.

- Jeg har kigget lidt på Lykkeliga, og det er et stort og godt projekt. Så al ære og respekt til dem. De er værdige vindere, siger Ib Oldrup.