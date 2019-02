En brand i nogle udhuse på Kohavevej mellem Stenstrup og Ollerup truer med at springe til det nærliggende stråtækte hus. Brandvæsnet kæmper for at holde flammerne i ro.

Ejeren ringede

Det var ejeren selv, der slog alarm, og politiet har allerede talt med ham, men Brian Andersen kan ikke komme med yderligere oplysninger om, hvordan branden kan være startet.

Han oplyser, at brandvæsnet er til stede med to tankvogne, to autosprøjter med dertilhørende to holdledere og så ham selv som indsatslederen.

Så det er et større udstyrsstykke, der i disse timer kæmper mod ilden, bekræfter Brian Andersen.

- Ja, og vi er her nok nogle timer endnu, siger han og forklarer, at kommer flammerne først under kontrol, så fortsætter de med det omfattende efterslukningsarbejde for at sikre, at ilden ikke blusser op igen.