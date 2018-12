Lejere inviteret til møde: Seniorer får tilbud om ny bolig

- De vil på møderne få noget at vide om, hvad det er, de går ind til, men de skal blandt andet også være med til at beslutte, hvordan fælleshuset skal indrettes, hvilke studiegrupper der skal nedsætte, og om der skal plantes gran- eller bøgetræer på udearealerne, fortæller Henning Larsen.

De er inviteret til to informationsmøder i januar og marts, hvor detaljerne om det kommende byggeri på den gamle Rubberton-grund skal planlægges i detaljer. Henning Larsen, der er seniorkoordinator i BSB Svendborg, forklarer, at man ønsker at få de kommende beboere med på råd.

Svendborg: Boligselskabet BSB Svendborg har inviteret 85 potentielle lejere, der kan ende med at blive de første beboere i et nyt seniorbofællesskab på Søkildevej i Høje Bøge-kvarteret .

Der er planlagt 54 boliger i det nye seniorbofællesskab på den gamle industrigrund, Rubberton-grunden, på Søkildevej. Projektet indeholder 14 boliger på 75 kvadratmeter (2-værelses), 27 boliger på 85 kvadratmeter (3-værelses) og 13 boliger på 100 kvadratmeter (4-værelses). Huslejen forventes at komme til at ligge mellem 6400 og 8200 kroner pr. måned. Der kan søges boligsikring.

Skal vælge bolig

På møderne skal beboerne også tage stilling til, hvilken type bolig de ønsker at flytte ind i, og det kan skubbe andre ud i kulden.

Alle 347 interesserede er ved en lodtrækning blevet udtrukket i en prioriteret rækkefølge, hvor nummer et på listen vælger først - både hvad angår størrelse og beliggenhed. Den proces kan betyde, at andre vælger at sige nej tak, fordi den type bolig, de ønsker, bliver afsat. Der er eksempelvis kun 13 store boliger på 100 kvadratmeter i projektet, og hvis de slipper hurtigt op, kan nummer 14 på listen reelt ende med at sige nej tak.

Der er 54 boliger i projektet, og BSB har trukket 85 navne, fordi man ved, der er nogle, der falder fra undervejs. Det er allerede sket i den seneste måned, hvor Henning Larsen har ringet rundt til dem, der stod øverst på listen.

- Nogle har fået tilbudt en bolig, men fundet ud af, at de alligevel ikke er klar til at flytte, og andre har takket nej af andre årsager. Vi vil på det første møde den 30. januar bede folk mærke efter, om de går helhjertet ind i det, så vi kan arbejde videre med dem, der virkelig ønsker at flytte ind i sådan et seniorbofællesskab, siger Henning Larsen.

Boligerne er for folk, der er fyldt 55 år og ikke har hjemmeboende børn. Det er planen, at de 54 boliger på den gamle fabriksgrund skal stå klar til indflytning i starten af 2021.