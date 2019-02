Fra den 18. februar og de efterfølgende ni mandage vil seniorer over 60 igen kunne få sved på panden udendørs gennem tilbuddet Naturmotion.

Svendborg: Hvis du gerne have mere vind i håret, motion eller selskab med andre seniorer, er Svendborg Senior Idræt tilbage med deres tilbud Naturmotion.

Tilbuddet eksisterede som et forsøg i 2018, hvor deltagerne gik i cirkler i skoven, løb slalom mellem træerne og meget andet, mens de nød naturen. Forsøget viste sig at være en succes. Derfor bliver Naturmotion nu et fast tilbud fra den 18. februar, skriver Svendborg Senior Idræt i en pressemeddelelse.

For at være med behøves man ikke en krop, som man havde, da man var midt i tyverne, beskriver idrætskonsulent Birthe Bergmann.

- Man kan deltage uanset om man er vant til motion eller ej. Mød blot op i tøj, der passer til vejret, opfordrer hun og tilføjer:

- Naturmotion er for alle i alderen 60 eller derover.

Du kan få flere oplysninger om tilbuddet på Svendborg Senior Idræts hjemmeside www.svsi.dk eller på telefonnummer 62 23 30 19. /rashe