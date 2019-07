37-årige Thomas Ulrik Larsen sagde sidste år sit faste job op og satsede på sin idé om at drive trykværksted. I dag er det blevet til Svendborg Trykværksted, hvor han laver print på alt fra t-shirts til skateboards. Store kunder som Royal Unibrew og Copenhell lægger gode ordrer i Thomas Ulrik Larsens forretning, men der skal stadig skrues på nogle knapper i privaten, for at det hele kan løbe rundt som selvstændig.