Langt fra minimumsnormeringer: Kommunen har talt børn og voksne i tre udvalgte institutioner

Svendborg Kommune har lavet en opgørelse over normeringen i de kommunale og selvejende dagtilbud, og gennemsnittet i børnehaverne viser, at der er cirka 7 børn for hver voksen. Kommunens egne casestudier af de faktiske forhold i tre daginstitutioner afslører dog, at det reelle gennemsnit er et godt stykke fra beregningerne. I nogle tidsrum er en pædagog alene med op til 22 børn. Og i en børnehave er normeringen i løbet af seks timer ikke under 12,5. Professor emeritus, Per Schultz Jørgensen mener, der er plads til forbedringer for børnenes skyld.