Lang udsigt til sprøjtefri zoner på sydfynsk landbrugsjord

Hensigten er klar: Miljø- og fødevareministeren, Jakob Ellemann-Jensen (V), vil have sprøjtefri zoner i nærheden af boringer til drikkevand. Men i Svendborg har det lange udsigter, før der for alvor sker noget på området.

Svendborg: Vores drikkevand skal beskyttes mod pesticidrester, og derfor er det Christiansborgs politikeres hensigt med ny lovgivning, der er på vej, at indføre zoner omkring drikkevandsboringer, hvor der ikke må sprøjtes.

Det kan dog have lange udsigter før landmænd skal droppe marksprøjten omkring boringer i Svendborg Kommune. Og det selvom regeringen sammen med aftalepartierne Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale og SF opfordrer til, at kommuner allerede nu begynder at indgå frivillige aftaler med landmænd om at droppe marksprøjten i nærheden af boringerne.

Det skyldes, at områderne omkring boringerne - de såkaldt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - som på et tidspunkt skal være sprøjtefri, endnu ikke er blevet endeligt defineret, fortæller Troels Kærgaard Bjerre, der er grundvandsekspert hos Vand og Affald i Svendborg.

Kommunen ved altså ikke, hvilke præcise områder, den skal indgå frivillige aftaler med landmændene om.

- Nej, vi har ikke et overblik over BNBO-områderne, og det har vi ikke, fordi de for Svendborg ikke er udpeget. Det er staten, der gør det, og det kommer til at ske i 2020 mig bekendt, siger han og fortæller, at staten er i gang med at lave en revideret kortlægning på hele Fyn.

- Nogle steder kan man jo gå i gang, hvis man har fået udpeget sine BNBO. Men nu forholder det sig jo sådan i Svendborg, at de ikke er udpeget endnu, og så kan man jo ikke bare gå i gang. Der er flere ting, der skal på plads, inden man for alvor kan komme ud over stepperne, siger Troels Kærgaard Bjerre.