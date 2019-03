Landsstævnet i 2021 i Svendborg begynder at tage form, og der er lavet konkrete planer og tegninger for, hvordan arrangementet skal tage sig ud. Blandt andet arbejdes der med idéen om at lave en spektakulær opvisning på en kæmpe pram ude på vandet.

- Der er ikke noget store praktiske forhindringer, men der nogle forbehold at tage - både praktiske og økonomiske. Lige nu er vi der, hvor vi ved, hvad der skal til, og vi håber rigtig meget på, at det kan lade sig gøre.

- Vi har hele tiden haft et ønske om, at vi skulle have havnen og vandet i spil, og vi ville have idrætten og gymnasterne ud på vandet. Muligheden med prammen opstod, og derfor har vi arbejdet videre med den, fordi vi ville lave noget, som ikke er set før, siger Søren Thorsager og tilføjer, at planen med prammen ikke ligger 100 procent fast, men at den heller ikke blot er på idéstadiet.

Svendborg: De mange tusinde deltagere, frivillige og publikummer, der i 2021 kommer for at tage del i DGI Landsstævnet, har givet vis noget særligt i vente.

Et bredt flertal i byrådet i Svendborg står i april 2016 bag en ansøgning om værtskabet for DGI's landsstævne i 2021.Byrådet finansierer driftsudgifterne på 25 millioner kroner ved at reservere et kommunalt overskud fra 2015 på 14,8 millioner kroner og frem mod 2021 reservere 10 millioner kroner fra tre puljer (initiativpuljen, markedsføringspulje og anlægsbudgettet). Det lokale erhvervsliv lover støtte til nye idrætsanlæg på mindst 10-15 millioner kroner. Det er Svendborg Alliancen, der står bag løftet, og den lokale erhvervsmand Erik Skjærbæk lover i et notat egenhændigt at garantere for et beløb på mindst 10 millioner kroner. Den 18. november 2016 underskriver Svendborg Kommune og DGI en aftale om værtskabet for landsstævnet i 2021.

Fire kraftcentre

Der er endnu over to år til landsstævnets åbning, men allerede nu bliver der arbejdet på højtryk for at få alle de mange praktiske ting for stævnet på plads, så som samarbejdsaftaler, sponsorer, logistik og så videre.

Og det begynder at tage form, forklarer kultur- og fritidschefen.

- Vi er enten fuldstændig med eller pænt foran med de planer, vi har lagt. Det er også det, DGI siger. Det giver os muligheden for at kræse om de forskellige ting og aktiviteter, som skal gøre det til et super godt landsstævne i Svendborg, som vi måske ikke ville have tid til at udvikle ellers. For eksempel det med prammen, siger Søren Thorsager.

Det har allerede været fremme, at det gamle landsstævnestadion fra 1994 bliver rammen for åbnings- og afslutningsceremonierne. Derudover er der på nuværende tidspunkt udarbejdet en færdig skitse for, hvor resten af landsstævnet skal udspille sig.

Der er lagt op til, at stævnet får fire kraftcentre: Svendborg Idrætscenter, Christiansminde, området omkring de frie skoler i Ollerup samt Svendborg by og havn.

Idrætscentret er stævnecentrum og vil huse størstedelen af idrætsaktiviteterne og efterskoleelevernes opvisninger, forklarer Søren Thorsager.

- Det bliver en smeltedigel af idrætter her i idrætscentret. Fodbold, håndbold, tennis og gymnastik kommer til at foregå her både indenfor og udenfor, ligesom det er her, vi bygger et stort beachanlæg. Der bliver virkelig knald på herude, siger han og forklarer, at et større område i Tankefuld, der støder op til idrætscentret, under stævnet bliver omdannet til campingområde med plads til 8000 overnattende.