Landsretten har talt: Fuld kajaktyv sendt i fængsel

Svendborg: Den 33-årige mand, der i sidste uge stjal en kajak ved Hotel Christiansminde og udløste en stor eftersøgning med en helikopter og flere både på sundet, er nu bag lås og slå.

Manden blev løsladt ved et grundlovsforhør i retten tirsdag, men løsladelsen blev kæret til Østre Landsret, og nu har landsretten omgjort byrettens kendelse. Derfor sad den 33-årige fredag igen på anklagebænken, og her blev han fængslet frem til den 3. september, hvor hans sag skal afgøres i retten.

Udover tyveriet af en kajak er den 33-årige sigtet for et forsøg på indbrud på Svendborg Erhvervsskole, et tyveri af en traktor fra Svendborg Andels-Boligforening og et indbrud i en villa på Tværvej, hvor han i øvrigt efterlod traktoren.

Den 33-årige mand havde kun været løsladt i 16 dage efter afsoning af en anden dom, da han i en brandert stjal kajakken ved Hotel Christiansminde og satte kurs mod Tåsinge.