Kommunens skolevæsen skal slankes med 20 stillinger, men skolechef håber, at spareplanen kan gennemføres med et minimum af fyringer.

- 10 millioner kroner svarer til 20 stillinger, men der er stadig en del ubekendte, og der plejer at opstå en del stillinger ved naturlig afgang. Jeg håber, vi kan sikre så mange medarbejdere som overhovedet muligt, men når der bliver færre klasser, er det klart, at der også er brug for færre lærere og pædagoger, siger Nanna Lohman.

Det oplyser kommunens skolechef Nanna Lohman. Hun har bedt om, at skolerne ved udgangen af uge tre giver besked om, hvor mange ansatte der går på orlov eller pension, og på det tidspunkt har hun også et overblik over indskrivningen til børnehaveklasserne.

Svendborg: De 11 folkeskoler i Svendborg står i det kommende skoleår overfor besparelser for 10 millioner kroner, og ved udgangen af januar ved man, om spareplanen kan gennemføres, uden at det udløser fyresedler.

Børnetallet falder

Det er blandt andet en politisk beslutning om at hæve den maksimale klassekvotient fra 26 til 28, der betyder, at der skal oprettes færre klasser i næste skoleår. Samtidig er børnetallet på retur, og det ser i øjeblikket ud til, at antallet af elever på kommunens skoler i de kommende fire-fem år vil falde fra omkring 5500 til 5000.

Den øjeblikkelige spareproces gennemføres i januar, så de medarbejdere, der bliver i overskud, kan opsiges den 1. februar.

- De fleste har et opsigelsesvarsel på seks måneder, og hvis vi skal have tilpasset økonomien til den nye virkelighed fra den 1. august, er det nu, vi skal handle, siger skolechefen, der understreger, at det ikke kun er lærere, men også pædagoger, medhjælpere og administrativt personale, der kan blive ramt af besparelserne.

Hun oplyser, at medarbejdere, der bliver afskediget, har fortrinsret til at komme til samtale, hvis der senere skulle opstå nye jobmuligheder, og det anser hun ikke for usandsynligt.

- Vi har opfordret til, at man giver besked i januar, hvis man ønsker at gå på pension, men man har ret til at vente indtil tre måneder før, man ønsker at stoppe. Og det kan give nogle nye muligheder i foråret, siger Nanna Lohman.