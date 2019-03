Lær at redde liv

Svendborg: Har du været på førstehjælpskursus? Ellers er chancen der nu. Og det er gratis.

Lørdag den 6. april mellem klokken 8.30 og 12.30 kan man få et gratis førstehjælpskursus.

Det finder sted i Frivilligcenter Sydfyn, Havnegade 3 i Svendborg, og tilmeldingsfristen er den 1. april.

Man melder sig til ved at klikke ind på kursusbevis.dk.

Kurset arrangeres af Danmark Redder Liv, som er et projekt, der er skabt i samarbejde mellem Region Sjælland, Region Syddanmark, Dansk Folkehjælp, First AED og Østifternes initiativ, der har til formål at få flere danskere til at yde livreddende førstehjælp ved hjertestop. /anwni