Lægehelikopter måtte til Skarø: Festivalgæst indlagt med akut narkoforgiftning

Skarø: Skarø fik natten til fredag besøg af en lægehelikopter.

Fyns Politi oplyser til DR P4 Fyn, at en 33-årig gæst på Skarøfestivalen måtte flyves til Odense Universitetshospital, fordi han havde fået akut narkoforgiftning.

Det var fredag ikke muligt at få Fyns Politi i tale, men Lasse Bekker, der er medejer af festivalen, oplyser, at helikopteren blev kaldt til omkring klokken 2.

- Vi havde en person, som var meget frembrusende og voldsom på teltpladsen, og vores professionelle vagtfolk og samaritter var bange for, at han var til fare for sig selv. Så de vurderede, at han skulle af øen, siger Lasse Bekker.

Han fortæller også, at det ikke er usædvanligt, at festivalen får besøg fra oven.

- Det sker vel tre-fire gange ved hver festival, og det er vel kun forventeligt, når man har 1500 mennesker samlet på et sted i fire dage. Normalt er det en ambulance, der kommer, men herovre er det så en helikopter, siger Lasse Bekker, der vurderer, at festivalen generelt har et modent og fornuftigt publikum.

Så når lægehelikopteren er på visit, skyldes det i reglen, at folk er kommet til skade. Og ikke at nogen har indtaget for meget af det ene eller det andet og derfor ikke kan tage vare på sig selv.

- Det er første gang, vi oplever noget i den her retning, siger han.

Ifølge DR P4 Fyn havde Fyns Politi fredag morgen ingen oplysninger om den 33-åriges tilstand./finn