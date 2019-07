Svendborg: Der er penge på vej til Frivilligcenter Sydfyn i Svendborg. 100.000 af slagsen for at være præcis.

Pengene kommer fra Trygfondens sundhedspulje og går til det kvindelige tværkulturelle madfællesskab, som holder til i frivilligcentret, hvor det gennem et par år har lavet ugentlige fællesspisninger og på den måde bragt forskellige kvinder i lokalområdet sammen.

Det skal fællesskabet gerne blive ved med, og derfor har Trygfonden altså doneret den pæne sum penge til formålet.

Og med den ballast ønsker projektet nu, ifølge en pressemeddelelse, at videreudvikle konceptet til også at have et sundhedsfremmende fokus og for eksempel lave ugentlige svømmeture for mor/barn, madlavningsworkshop for mor og far og informationsaftener over temaer som sundhed, trivsel og kvinde-/børneliv.

Men det stopper ikke her, for madfællesskabets brugere har nemlig på skift tilberedt mad til fællesspisningerne fra deres eget hjemland, og herudfra opstod tanken om at lave en kogebog med opskrifter. Det søger fællesskabet forsat flere midler til at få ført ud i livet. /heng