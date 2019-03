Kvinde udsat for tricktyveri: Politiet efterlyser fedladen, usoigneret mand

Vindeby: Der var en eller flere tricktyve på spil fredag eftermiddag i Rema 1000 på Tåsinge, hvor en kvinde blev udsat for tyveri.

Under sine indkøb fik kvinden afledt sin opmærksomhed af en mand af østeuropæisk udseende. Da hun efterfølgende ankom til kassen og skulle betale for sine varer, opdagede hun, at hendes sorte læderpung manglede fra tasken, som hun havde i indkøbsvognen.

Det viste sig, at pungen var blevet indleveret til personalet ved kassen, men der var ikke længere nogen kontanter i pungen.

Politiet vil gerne i kontakt med manden, der afledte kvindens opmærksomhed. Mistænkte beskrives som værende mellem 50 og 60 år, 180-190 centimeter høj. Kropsbygning beskriver politiet som fedladen og hans hudfarve som hvid. Derudover beskriver politiet, at manden var ikke soigneret og iført kasket, grålige bukser og trøje./rashe