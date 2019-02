Kvinde opdagede brand: Kolonihavehus udbrændte i nat - årsagen er ukendt

Svendborg: Et kolonihavehus på Havelund i Margrethelund Kolonihave udbrændte tidligt torsdag morgen. Det oplyser Fyns Politi.Politiet og Beredskab Fyn fik melding om branden klokken 4.05, da en kvinde i nærheden kunne se flammer og skønnede, at der var ild i et hus, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.Det var dog ikke muligt at redde huset, som derfor udbrændte. Der var ifølge politiets vagtchef ingen åbenlys årsag til branden, og brandstedet skal derfor undersøges senere.For knap et år siden brændte et andet hus i kolonihaveforeningen ned efter en voldsom brand.