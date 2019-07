Svendborg: En kvinde blev fredag den 19. juli ringet op af Rema 1000, som havde en uventet besked.

Indholdet i den var, at en kunde netop havde fundet kvindens bæltetaske og pung ude på forretningens parkeringsplads, og at hun var velkommen til at hente den.

Det gjorde hun så, og ifølge Fyns Politis døgnrapport kunne hun konstatere, at alt var til stede - med undtagelse af et gult sygesikringskort og et kreditkort.

Når sagen først når politiets døgnrapport nu, skyldes det, at hun anmeldte tyveriet i går, mandag. /finn