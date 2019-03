Kvinde dømt: Overfaldt to medarbejdere på psykiatrisk afdeling

Retten i Svendborg dømte den 25. februar en kvinde skyldig i to forskellige overfald på personalet på psykiatrisk afdeling i Svendborg. Kvinden fortalte, at hendes ageren skyldtes fejlmedicinering, og at hun i dag er rask.

Svendborg: En kvinde var for nylig for retten i Svendborg tiltalt for to forskellige overfald på personalet på psykiatrisk afdeling i Svendborg, hvor hun i 2018 var indlagt.

Første tiltale lød på, at kvinden skulle have sparket en ansat i skridtet 31. januar. Ifølge den anden tiltale skulle kvinden have slået en anden ansat i hovedet med en plastik gaffel og efterfølgende på armen den 7. april.

Inden retssagen var kvinden blevet mentalundersøgt. Lægen konkluderede, at tiltalte var normalt begavet og ikke længere sindssyg, men havde været det på tidspunktet for de to episoder.

Kvinden fortalte, at hun var udskrevet fra psykiatrisk afdeling, da man havde fundet ud af på Odense Sygehus, at det var hendes antipsykotiske medicin, der gjorde hende psykotisk. Og at hun i dag føler sig rask.

Efter ofrenes og vidnernes vidneudsagn fandt retten kvinden skyldig i alle punkter på nær slaget på armen.

Dommen lød på, at kvinden skal modtage psykiatrisk behandling i op til fem år, og at kriminalforsorgen skal sørge for, at hun passer behandlingen. Følges behandlingen ikke, kan straffen ændres til indlæggelse.