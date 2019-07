Kvinde brugte peberspray på bar

Det er både ulovligt og ikke særligt smart, at bruge en peberspray, når man er omgivet af mennesker i byen.

Det har en kvinde på 20 år fra Svendborg forhåbentligt lært, efter hun natten til søndag er blevet sigtet for overtrædelse at have brugt en peberspray i offentligheden.

Klokken 03.32 fik Fyns Politi en melding om, at der var udløst en tåregasgranat på baren Loftet på Frederiksgade i Svendborg. Det viste sig dog at være en peberspray, der var blevet brugt inde i baren af den 20-årige kvinde. Senere på natten opsøgte politiet kvinden på hendes bopæl, hvor hun modtog sigtelsen.

Peberspray er lavet til at give ubehag i øjne, næse og svælg. Primært går det ud over den person, der rammes direkte af sprayen, men bruges den indenfor - som på en bar - vil folk i nærheden også mærke til irritationen.

Fra 1. januar 2019 blev brug peberspray inden for hjemmets fire vægge gjort lovligt i Danmark. Det er altså stadig ulovligt, at have en peberspray med i byen.