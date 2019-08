Kvik landmand: Harvede bælte rundt om brændende mark

Landmand fra Stenstrup forhindrede markbrand i at bredde sig.

Stenstrup: En landmand reagerer både hurtigt og klogt, da der lørdag omkring klokken 16.15 udbrød brand i en nyhøstet mark ved Rødmevej udenfor Stenstrup.

Manden satte sin traktor i gear og harvede et bredt bælte rundt om den brændende mark, og på den måde afgrænsede han branden og forhindrede ilden i at bredde sig til resten af markerne i området.

- Han reagerede hurtigt, og det betød, at det kun var et område på omkring 1000 kvadratmeter, der brændte, fortæller indsatsleder Per Aaskov fra det kommune beredskab.

Folkene fra beredskabet kunne nøjes at efterslukke, og de vendte hjem efter en times arbejde i marken. /gru