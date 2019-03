Kurator undrer sig: Konkursramt møbelfirmas hjemmeside er stadig aktiv

Forretningen Møbellageret på Abildvej i Svendborg synes i fuld vigør, selv om selskabet bag er gået nedenom og hjem. Konkursboets kurator undrer sig.

Svendborg/Lakkendrup: En konkurs i Svendborgs erhvervsliv er omgærdet af en vis mystik. I sidste uge blev enkeltmandsvirksomheden B.K. Transport taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Svendborg, og da den stod bag Møbellageret på Abildvej i Svendborg, burde det være enden for forretningen, som solgte en stor del af sine varer via internettet. Men det er det tilsyneladende ikke alligevel. Dørene til den fysiske butik er ganske vist låst, men dens hjemmeside tager sig umiddelbart ud, som den altid har gjort, og ringer man til nummeret på kundeservice, er der også hul igennem. Også Møbellagerets Facebook-side er aktiv - seneste opdatering er fra tirsdag i denne uge og dermed lavet efter konkursen - og hvordan det lige hænger sammen, er konkursboets kurator, Michael Nordtorp Vestergaard, ikke umiddelbart i stand til at kaste lys over. - Jeg kan godt forstå, du er forundret, for det er jeg også, siger han.

Også på Møbellagerets Facebook-side er der masser af liv, selv om forretningens ejer gik personligt konkurs torsdag i sidste uge.

Ingen aftale Noget er dog forandret på hjemmesiden, idet cvr-nummeret er ændret. Det nye nummer tilhører JKS Consult ApS - et selskab, som tidligere B.K. Transport-ejer Bror Kreibergs hustru, Joan Kreiberg, har stiftet 29. januar i år. Men Michael Nordtorp Vestergaard afviser, at hun har overtaget virksomheden. - Der er ingen tvivl om, at man har påtænkt, at hustruen skulle overtage forretningen, men det kræver, at der ligger en skriftlig aftale. Og det gør der ikke, siger kurator. Da Michael Nordtorp Vestergaard har nøglerne til forretningens lokaler og dermed også varelageret på Abildvej, må det alene være hjemmesiden og Facebook-siden, Joan Kreibergs selskab har fået råderet over. Og den manøvre kan godt være tvivlsom, mener Michael Nordtorp Vestergaard. - Man er i god ret til at lave et selskab og køre en forretning videre, men man kan ikke uden accept tage en hjemmeside, som tilhører et konkursbo, og heller ikke en Facebook-side. Det siger sig selv, siger kuratoren. Bror Kreiberg bekræfter, at hans hustru har overtaget hjemmesiden. - Siden har ikke noget med det gamle firma at gøre. Hun har startet sit eget firma, som hun sælger møbler fra, siger Bror Kreiberg, der afviser at svare på, hvornår han har overdraget hjemmesiden - altså om det er sket før eller efter konkursen. - Ingen kommentarer. Det er et spørgsmål mellem kurator og mig, siger Bror Kreiberg, som henviser til sin hustru, Joan Kreiberg, for yderligere kommentarer.

Skal undersøges Joan Kreiberg har imidlertid ikke svaret på vores henvendelse, og i Svendborg understreger Michael Nordtorp Vestergaard, at hans opgave som kurator er at forfølge, hvad der kan give penge i kassen. Og at en hjemmeside og en Facebook-side ikke nødvendigvis er værdiløs. - Hvis jeg finder en køber, der vil køre forretningen videre i samme navn, vil en hjemmeside jo have værdi, og det vil en Facebook-side også. Derfor er der nogle forhold, vi skal have undersøgt, og hvis det viser sig, at de to sider tilhører konkursboet, vil vi bede om at få råderet over dem, siger han.