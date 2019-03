Kulturstøtte til klovnefestival og sommermusik: Afslag til byvandringsspil og syriske filmdage

Det samme fik Dansk Klovne Forbund, der ellers havde søgt om et tilskud på 200.000 kroner til at afvikle klovnefestivalen. Foreningen By og Land Sydfyn fik en underskudsgaranti på 30.000 kroner til en kommende teaterforestilling i forbindelse med dens 50 års jubilæum i efteråret. Og foreningen Bølgen Svendborg fik en på 45.000 kroner til at lave sommerunderholdning på Bølgen til sommer.

Afslag til to

Det var ikke alle ansøgere, der nåede igennem kulturudvalgets nåleøje, og det blev således til afslag til både Den Frie Lærerskole, som havde søgt om penge til et byvandringsspil og filmfestivalen Syriske Filmdage i Danmark.

Om afslagene siger udvalgsformand Lars Erik Hornemann (V):

- I forhold til lærerskolens projekt valgte vi at følge administrationens indstilling, da det faldt uden for vores kriterier for, hvad midlerne er sat af til. Og de Syriske Filmdage var der en for lille egenfinansiering til, at vi kunne give støtte. Vi vil i stedet hellere forelægge det for integrationsudvalget og fortælle om ansøgningen, siger han.