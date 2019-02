Kulturministeren står fast i klagesag: Baagøe & Riber skal fredes

Baagøe & Riber-grunden

24. november 2016: Erhvervsmanden Erik Skjærbæks selskab ES Ejendomme køber Baagøe og Riber-grunden i Kullinggade. 2. februar 2017: Der opstår politisk uro om sagen, da et politisk flertal ændrer en række principper for området. 14. februar 2017: ES Ejendomme offentliggør et byggeprojekt med en blanding af boliger og erhvervslejemål. Man ønsker at bygge små byhuse langs Kullinggade, hvorfor firmaet vil rive Den Italienske Villa og Målerhuset ned. De to gamle pakhuse vil man bevare og renovere til at rumme erhverv. 18. marts 2017: Slots- og Kulturstyrelsen har været på besøg i Svendborg for at vurdere om grunden eller dele af den er egnet til fredning. Fredningssagen indledes af en lokal borger. 15. august 2017: Slots- og Kulturstyrelsen indstiller seks områder i Kullinggade 29 til fredning. Indstillingen sendes i høring og høringsfristen ændres undervejs fra 2. januar 2018 til 2. februar 2018. I høringssvarene fremgår det, at Erik Skjærbæk ønsker at sælge ejendommen, hvis området ender med at blive fredet. 1. maj 2018: Slots- og Kulturstyrelsen meddeler at størstedelen af grunden fredes, tømmerskuret undtaget.1. februar 2019: Kulturministeriet stadfæster Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse.