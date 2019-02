Kulturminister: Kulturkroner skal ikke fordeles jævnt

I et skriftligt svar forklarer kulturminister Mette Bock (LA), at kulturstøttekroner ikke skal fordeles ligeligt mellem landets teatre, og hun mener desuden, at teatrene selv er ansvarlige for at holde billetpriserne nede.

Hvordan kan det være, at der ikke er et fynsk teaterfyrtårn, når nu udspillet lægger vægt på at "gode teateroplevelser" skal nå ud til børn og voksne "i hele landet"?

- Det hører med til billedet, at Odense Teater i forbindelse med den seneste finanslovsaftale får tilført yderligere en million kroner årligt fremover. Hvad angår egnsteatrene, gør mange det rigtig godt - også på Fyn. Vi sigter mod at sikre, at der er et udbud af professionelt teater i hele landet. Det, regeringen vil med sit udspil, er at styrke teatre, som vi vurderer, er vokset ud af egnsteaterordningen og har potentiale til at kunne påtage sig særlige opgaver til gavn og glæde for hele landet, ligesom Den Jyske Opera og Dansk Danseteater eksempelvis gør det i dag. Jeg mener ikke, at opgaven skal være at fordele den statslige støtte i et jævnt lige tyndt lag, men derimod at investere på udvalgte områder.

Hvordan skal dyrere billetpriser kunne medvirke til, at "alle uanset, hvor man bor, og hvilken baggrund man har" får adgang til teateroplevelser, som jo er ministerens hensigt?

- Det er teatrene, som selv fastlægger deres prispolitik. Statens tilskud til billetter vil blive gennemsnitligt 11 kroner lavere for voksenbilletter med rabat og 15 kroner lavere for børnebilletter med rabat, når ordningen er fuldt indfaset, men det behøver efter min mening ikke nødvendigvis at betyde, at teatrene vælger at hæve deres billetpriser samlet set. Der vil fortsat være billettilskud på mere end 50 kroner per billet.

Kan du forstå den bekymring og kritik, der stilles, når man fra regeringens side taler om et land i balance, og man fra det fynske perspektiv blot flytter nogle midler og reducerer tilskuddet? Hvad vil ministeren gøre for at imødekomme scenekunsten i den fynske provins og sikre at "de gode teateroplevelser" også når Fyn?

- Regeringen har afsat 33 millioner kroner til udvikling af scenekunsten i de næste fire år. Sammen med Folketingets partier vil jeg drøfte kriterierne for udviklingspuljen. Jeg forventer, at det vil være muligt for blandt andet teatre på Fyn at få del i udviklingspengene og ad den vej få støtte til endnu bedre teateroplevelser hos det fynske publikum.