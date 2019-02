En ny kulturinstitution er ved at blive skabt. Kulturhus Svendborg Borgerforeningen og Svendborg Teater vil nemlig slå pjalterne sammen med det formål at levere endnu mere kultur i Svendborg.

Svendborg: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen og Svendborg Teater fusionerer og vil formentlig komme til at hedde Svendborg Teater og Kulturhus.

Fusionen åbner op for nye muligheder, fortæller daglig leder i Borgerforeningen, Claus Bjerregaard.

- Man tror næsten, at det er løgn, men der vil komme flere kulturelle tilbud i Svendborg. Jeg håber også, at vi kan bringe nye ting ind i Svendborg Teater, som der ikke har været før, eller som ikke har været set længe. Her tænker jeg musicals, ballet og lignende. Man kunne godt drømme lidt om en mindre udgave af Fredericia Teater. Vi har nogle drømme og visioner, som vi glæder os til at se, om vi kan føre ud i livet.

- Der kommer mange fordele. For det første er der nogle synergieffekter. Os i kulturhuset får en sal mere, som vi kan tage ind i vores planlægning af arrangementer og udlejningspolitik. Teaterbygningen vil kunne udnyttes mere effektivt, end den har været ind til nu. Det vil resultere i mere kultur til byens borgere.