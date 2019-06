Thorvald Isager, 72, Lundeborg

Jeg tror, det vil være godt med et regeringsskifte. Dansk Folkeparti har haft alt for meget at skulle have sagt. Men jeg synes også, det bliver interessant her efter valget at se, hvordan det kommer til at gå med de ultimatummer, der er kommet fra Radikale og SF til Mette Frederiksen, og hvordan kun kommer til at manøvrere i det. Helt generelt synes jeg dog, at der er gået overbudspolitik i den. Der er ikke grænser for, hvor mange milliarder vi lige pludselig har. Det kunne de lige så godt have sagt tre måneder inden valgkampen begyndte. Jeg synes simpelthen ikke, de er kloge nok, når det vælter ud med løfter. Og folk er jo ikke dumme.