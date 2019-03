Krisecenter for kvinder åbner i tidligere fængsel

Stenstrup: Sydfyn skal have et kvindekrisecenter.

Det hørte vi for første gang om for nogle måneder siden, da en kvinde ved navn Mette Gregersen lod forstå, at hun arbejdede på at rejse midler til at åbne et center for voldsramte kvinder i Svendborg.

I mellemtiden er Mette Gregersen dog blevet overhalet indenom. For i Stenstrup ligger et tidligere ungdomsfængsel med højt hegn omkring og en massiv gitterlåge, der er perfekt til at holde voldelige ægtemænd ude.

Blandt andet derfor faldt valget på denne ejendom på Bobjergvej, da Dorte Smedegaard besluttede at føre sin drøm om at etablere et kvindekrisecenter ud i livet.

- I december så jeg at ejendommen var til leje, og så slog jeg til. Siden har jeg arbejdet på at få det op at stå, i begyndelsen af marts var Socialtilsynet her for at inspicere, og i går (onsdag red.) fik vi den endelige godkendelse, fortæller Dorte Smedegaard.