Lundeborg: Det var med at have en hånd på hatten fredag aften, hvor den kraftige blæst fik omstruktureret flere paraplyer i Svendborgs bybillede. På trods af den kraftige vind, blev det alligevel ikke en travl arbejdsdag hos Beredskab Fyn i Svendborg-området, fortæller indsatsleder Per Aaskov.

- Vi havde et stort træ, der var væltet, som vi satte nogle folk på. Træet var væltet hen over en vej ved Lundeborg Kirke og sad i spænd. Det fik nogle folk løst gennem Svendborg Kommune, som hyrer entreprenører til de opgaver, forklarede indsatslederen.

Dermed nåede træet ikke at skabe problemer inden søndagens gudstjeneste med Jane Ernlund Fromberg bag alteret./rashe