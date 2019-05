Borgmester Bo Hansen (S) forsikrer, at det nok skal løse sig, når han med håndtryk skal byde nye statsborgere velkommen ved en grundlovsceremoni den 5. juni. - Jeg har endnu ikke mødt et menneske, der ikke ville give mig hånden, sagde han med henvisning til, at det skal man ifølge loven. Arkivfoto: Michael Bager