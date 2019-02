Kontorfællesskab med kulturelle ambitioner: Tinghuset inviterer til åbningsfest

Fredag den 1. marts åbner kontorfællesskabet Work2gether i Tinghuset i Svendborg. Med forvandlingen af det tidligere domhus er ambitionerne at åbne den gamle bygning op for svendborgenserne og ikke blot være kontorpladser, men et kulturelt samlested.

- Vi tænker, at huset skal være et symbol for, alt det Sydfyn kan, fortæller den 32-årige tidligere art director om ambitionerne for det nyetablerede kontorfællesskab.

Rune Rasmussen er administrativ leder for det nyetablerede Work2gether, som skal være kontorfællesskab for små og mellemstore virksomheder i det ikoniske tidligere rådhus, domhus og tinghus på toppen af Tinghusgade i Svendborg.

- Lige nu knokler vi for at få det færdigt, så det er lidt rock 'n' roll det hele, siger han og peger ind mod lokalerne til højre for entreen, hvor der stadig er rester af uhøvlet gulv og byggerod.

En maler sidder knælet langs fodpanelerne for at få styr på det allersidste finish, før den store åbning fredag den 1. marts.

- Grundtanken er, at man vil fællesskabet her. Så man kan ikke bare leje et enkeltmandskontor, fortæller Rune Rasmussen, som han viser rundt på kontorerne.

Man skal blot over på den anden side af entréen, før man forstår, hvad det er for et sted, Work2gether drømmer om. Her er åbenrumskontoret stort set færdigindrettet, og de første brugere er flyttet ind. 20 kontorpladser er allerede lejet ud, og når bygningens samlede 3500 kvadratmeter er istandsat, er planen, at der skal være plads til i alt 120 små selvstændige. I åbenrumskontoret er der en håndfuld fuldvoksne skriveborde i den ene ende og i den anden ende lige så mange små borde, der mest af alt minder om univesiteternes læsesale.

- Da vi flyttede herned, arbejdede jeg stadig meget i København, og jeg var fuldstændig ved at gå op i limningen. Til sidst endte jeg med at have rigtig mange hjemmearbejdsdage, og jeg manglede den her professionelle kulisse. Hvis man er den medfølgende ægtefælle, kan det svært at komme i gang i byen, fordi man ikke rigtig har en indgang. Det er vigtigt, når man kommer til en ny by, og også det, der gør, at man kan fastholde kompetencerne i byen, mener han.

- Jeg kommer fra et reklamebureau i København, så jeg er vant til, at der er sker ting. Her er der gang i den, og det er spændende at følge med i.

En af de selvstændige, der allerede er flyttet ind hos Work2gether er Mikkel Aabenhuss, der flyttede til Svendborg for godt og vel et år siden med hans kone og to børn.

Mikkel Aabenhuss laver animationsfilm til reklamer og flyttede til Svendborg for godt og vel et år siden med hans kone og to børn. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ingen brede albuer

På rundvisningen fortæller Rune Rasmussen om planerne for stedet. For selvom kontorfællesskabet åbner med reception fredag, er der stadig lang vej endnu. Der skal renoveres, bygges og indrettes til café, lounge, boghandel, orangeri, og der er endda drømme om et amfiteater på den grønne plæne foran glastilbygningen.

- Alt det her vil være med til at åbne huset fysisk op. Det har jo været lidt forskanset, hvor man enten har haft nogle dårlige oplevelser eller aldrig været herinde. Vi vil skabe inspirerende rammer, hvor alle er velkomne, og så håber vi da også på, at det bliver en katalysator for få flere til at få øjnene op for at have arbejdsplads her, fortæller Rune Rasmussen.

Med de mange planer for det gamle Tinghus som et kulturhus og iværksættermekka, er det svært ikke at opfatte Work2gether, som en konkurrent til kommunale tilbud som Fremtidsfabrikkerne og biblioteket, men det afviser drivkrafterne bag.

- Vi er vilde med, når nogle tør at tænke stort og sløjfer janteloven. Det gør de på biblioteket med sådan noget som Svendborg Graphics, hvor de siger, vi tør godt, vi vil være store, siger Mette Østbjerg Nystrup begejstret, der er daglig leder og sammen med Rune Rasmussen skal drive den daglige gang i Work2gether.

De ser frem til flere samarbejder med biblioteket og de sydfynske iværksætterhuse.

- Vi tror ikke på konkurrencementaliteten, hvor man skal have brede albuer og mose sig frem. Med sammenhæng og samarbejde kan vi understøtte hinanden i stedet for at være konkurrenter.