Konkurrence til Rema 1000 - Netto klar til at åbne i Vindeby

- Vi har flyttet nogle vægge, så vi får nogle rammer, der er mere optimale for os, og det betyder, at vi har fået salgslokale på omkring 750 kvadratmeter. Og det er det, vi som minimum gerne vil have i sådan en nyåbnet Netto, siger han.

Som udgangspunkt tager jeg det stille og roligt. Min måde at arbejde på et meget anderledes end Nettos. Jeg arbejder meget med at bakke foreninger op økonomisk og udvikle lokalsamfundet, og det er ikke det, Netto på nogen måde er kendt for.

Ingen panik i Rema 1000

På den anden side af Sundbrovej, i Rema 1000, går købmand Nikolaj Jensen ikke i panik over udsigten til konkurrence.

Han erkender dog, at han kommer til at tabe omsætning.

- Selvfølgelig gør vi det. Men uden at det skal lyde arrogant, tror jeg, det stille og roligt vil jævne sig ud, for jeg tror også, at Netto vil komme til at tage noget fra Netto-butikkerne i Svendborg og i Rudkøbing. Så for os handler det om aldrig at hvile på laurbærrene, men om at blive ved med at holde fokus på god service og friske varer, siger Nikolaj Jensen.