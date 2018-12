Kongehusets kok med gode tip til svendborgenserne: Sådan begrænser du madspild i julen

Svendborg: Hvordan sparer vi lidt på juleindkøbene og samtidigt undgår madspild?

Det er spørgsmål, som kokken Jesper Vollmer, der både er kendt for at være kongehusets kok og fra tv-programmet Spis & Spar, vil forsøge at besvare, når han gæster Svendborg.

Det gør han søndag 9. december, hvor han vil stille sig op på Gerritsplads og dele ud af sine gode råd og i øvrigt komme med små anekdoter fra det kongelige køkken, som han stod for gennem 10 år.

Det er mellem klokken 11.30 og 12, man kan opleve Jesper Vollmer. /heng