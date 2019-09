Svendborg: Lørdag 14. september kl. 19 er der koncert med koret "Nordic Singers" Sct. Nicolai Kirke. Ved koncerten opføres bl.a. J.S. Bachs store motet "Jesus meine Freude", og uddrag fra Frank Martins "Messe for dobbeltkor". Herudover opføres musik af Schütz, Sark og Nystedt, foruden musik af korets dirigent Kevin Duggan, der også vil fremføre flere stykker på orgel. Koncerten vil blive gentaget i Ærøskøbing Kirke søndag 15. september kl. 16.

"Nordic Singers" består af sangere med rod i Sydengland, Skotland, USA, Tyskland, Sverige og Danmark. Koret mødes én gang om året et sted i Europa for at nyde samværet omkring at opføre spændende kormusik. Kevin Duggan er grundlægger af koret og virker som fast dirigent.