Svendborg: Folk-bandet Phønix giver koncert i Sct. Jørgens sognegård lørdag 21. september kl. 14.30.

Bandets helt specielle lyd har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition, og det er en lyd, som giver de gamle sange nye vinger og gør dem mere nutidige, lyder det blandt andet.

Tempoet og udførelsespraksis for mange gamle salmer har med årene taget melodierne et nyt sted hen, og ikke mange tænker på, at det engang var dansemusik, som menigheden kendte og derfor nemt kunne synge med på.

Phønix ønsker i denne koncert at vise, hvordan salmerne lyder, hvis man spiller dem med folkemusikkens drive og dansable swing.