Kommunen står fast på afslag i Torneløkke-sag

Jens Peter Slæbæk Nielsen mener ikke, at han har fået besked om, at han ikke kan udvide sin virksomhed, Torneløkke, yderligere. Men det har han, slår Svendborg Kommunes forvaltning fast i et referat af sagen til politikerne. Her anbefales det også, at han flytter sin virksomhed til et erhvervsområde.