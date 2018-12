Lyset på det store træ på torvet er igen gået ud, og nu har Svendborg Kommune sat hårdt mod hårdt over for leverandøren af lyskæden.

Svendborg: Hvad julelys angår, har torvet i Svendborg vel næppe nogensinde taget sig smukkere ud end nu - med en enkelt undtagelse.

Det store juletræ var onsdag aften mørklagt, hvilket også skete i starten af julemåneden, og nu er tålmodigheden på rådhuset ved at være løbet tør for strøm.

- Det viste sig, at relæerne var slået fra, og da vi slog dem til, var der igen lys i træet. Så jeg har bedt leverandøren af lyskæden om at stille her i morgen, hvis lyset går ud igen, siger Peter Møller, der er landskabsarkitekt ved Svendborg Kommune med ansvar for de grønne områder - herunder byens juletræ.

Det er MK Illumination, der har leveret lyskæden.

Ifølge Peter Møller er der tale om et internationalt firma, som har specialiseret sig i netop julebelysning og derfor burde kunne løfte opgaven. Også i et fugtigt klima som det danske.

- Vi havde store forventninger til lyskæden, og belysningen er også flot, når den virker. Men det dur jo ikke, at den går ud, siger Peter Møller, der oplyser, at den nye kæde har kostet i omegnen af 50.000 kroner. Hvilket umiddelbart lyder af meget, men skal ses i lyset af, at der er ikke mindre end 600 led-pærer på den.

Som altså ikke altid virker.

- Da det gik ud første gang, var det, fordi der var vand i nogle pærer. Vi tror, det er det, der er galt igen, og derfor har vi varslet MK Illumination om at stille her. Men vi håber ikke, det bliver nødvendigt, siger Peter Møller.