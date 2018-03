Baggårdteatret drømmer om at flytte ind i midtbyen og præsenterede sidste år en teaterfusion med udgangspunkt i den store jobcenterbygning på Ramsherred, som kommunen nu er på vej til at forlade.

Svendborg: Når Svendborg Kommune efter alt at dømme flytter ud af jobcentret på Ramsherred 10, åbner det en dør for Baggårdteatret.

Teatret præsenterede for et år siden en drøm om at gå sammen med B&U Teatret og Svendborg Teater og forvandle den store kontorejendom til et nyt egnsteater midt i byen. Jens Bo Thomsen, formand for bestyrelsen i Baggårdteatret, ser kommunens fraflytningsplaner som et skridt fremad for drømmen om et nyt centralt teater.

“ Vores hovedfokus er at få teatret flyttet ind i centrum, fordi det vil være gavnligt for Svendborg, og i øvrigt er en del af en egnsteater-aftale med kommunen. Jens Bo Thomsen, bestyrelsesformand, Baggårdteatret

- Så længe der er jobcenter i bygningen, kan vi ikke være der, og det her betyder, at vi med det samme går i gang med at regne på, hvordan den nye situation kan blive interessant for os, siger Jens Bo Thomsen.

Praksis Arkitekterne slog stregerne, da en teaterfusion blev præsenteret med det nuværende jobcenter som hjertet i et nyt teaterhus til en anlægspris på 70 millioner kroner. Siden har teaterfolkene blandt andet besøgt flere sammenlignelige teaterprojekter andre steder i landet, og teaterledelsens facit er, at det vil være muligt at få fonde til at interessere sig for planerne.

- Hvis planerne også indeholder et akademi og et samarbejde - måske med Oureskolerne - så har vores research ikke skræmt os fra at finde de nødvendige penge fra fonde, siger Jens Bo Thomsen.