Tåsinge: Det er ikke så lidt, der for tiden er i høring, hvad angår planerne om et biogasanlæg ved Andekærgård På Kragekærvej, Tåsinge.

Et kommuneplantillæg, en lokalplan, et udkast til en miljøvurdering af de to førstnævnte planer, udkast til både en miljøgodkendelse og en VVM-tilladelse af biogasanlægget og en tilhørende gasledning og en miljøvurdering af det samlede projekt.

Naboerne til projektet har tidligere udtrykt bekymring for anlæggets indvirkning på området, og nu kan planerne altså debatteres på et borgermøde.

Onsdag 9. januar fra klokken 17 til 18.30 bliver planerne fremlagt i kantinen på Svendborg Rådhus, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Alle er velkomne, og planerne kan læses på forhånd på www.svendborg.dk /jurb