Kommunen gør hoserne grønne hos erhvervslivet med ny erhvervspolitik

- Det handler om, at vi skal have tillid til hinanden, og at vi vil hinanden, pointerer han.

- Med den her politik er vi blevet enige med hinanden om, hvilke ting vi går efter på erhvervsområdet, så vi har et fælles mål, der handler om at løfte både erhvervslivet og kommunen. Vi skal jo have gavn af det begge parter, siger formand for det politiske udvalg, Flemming Madsen (S).

I januar inviterede kommunen repræsentanter fra erhvervslivet i Svendborg til at byde ind med, hvad man i erhvervslivet mener, at en erhvervspolitik skal indeholde.

Upopulær kommune

- Det, vi prøver med det her, er, at gøre hinanden bedre og få et bedre samarbejde og så glemme fortiden. Den kan vi ikke gøre noget ved alligevel, og det er jo fremtiden, det handler om, siger Flemming Madsen med henvisning til, at Svendborg Kommune i flere år har ligget lavt i Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Sidste år faldt Svendborg Kommune 18 pladser i erhvervsvenligheden, hvad der var et stort slag, der fik borgmester, Bo Hansen (S) til at bebude, at man i kommunen ville stramme op over for erhvervslivet.

Det handler blandt andet om, at byggesagsbehandlingstiden skal reduceres, hvad man allerede arbejder ihærdigt på ved at forsøge at skabe politisk opbakning til at ansætte flere medarbejdere i både kommunens planafdeling og byggeafdeling.

- Hastighed og klare svar. Det er væsentligt, konstaterer Flemming Madsen.