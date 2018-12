Kommunen får lokal ombudsmand: Nyt talerør i et kringlet system

Svendborg får en ny borgerombudsmand. Det er SF's krav for at stemme for flere penge til parkering.

- Nu kunne vi sige noget for noget, og hvis vi skulle sige ja til at give penge til parkering, ville vi have noget, der kom borgerne til gavn på en anden måde, og her kunne vi trække borgerrådgiveren ind i forhandlingerne, forklarer Annette Blynél.

SF's formand i Svendborg, Annette Blynél, forklarer, at partiet allerede sidste år forsøgte at få ansat en borgerrådgiver, men at det dengang kun blev skrevet ind i budgetforliget som en passus, man skulle arbejde for.

Der bliver oprettet en såkaldt borgerrådgiver eller lokal borgerombudsmand. Det er SF, der har sikret penge til den nye funktion, der var et krav for at få partiet til at stemme for en fortsættelse af den nuværende parkeringsordning.

Bekymring for retssikkerheden

Hun betragter den nye funktion som en hjælp til borgerne i et system, der bliver mere og mere kringlet af en lovgivning, der bliver mere og mere kompliceret.

- Når en kommune har store reduktioner - også på det sociale område - så er det nogle gange, vi i SF kan blive bekymrede for retssikkerheden. Vi bliver bekymrede for, om lovgivningen bliver overholdt, eller om der er interne regler i kommunen, der ligger over lovgivningen, siger Annette Blynél.

Er det specielt sager fra jobcentret, du tænker på?

- Vi hører kritik i sagen fra jobcentret og i sagen om sygedagpenge, men jeg tænker også på ældreområdet, hvor man kan have en kontaktperson, men alligevel oplever at få besøg af 10-12 forskellige hjemmehjælpere. Jeg ved ikke, om en borgerrådgiver kan ændre på det, men vedkommende kan bære det ind i systemet, siger Annette Blynél.

Hun understreger, at rådgiveren ikke er en klageinstans, og at funktionen heller ikke er et udtryk for, at kommunens sagsbehandlere ikke forsøger at hjælpe.

- Men de har kun rådgivningspligt indenfor hver sit lille, smalle område, og vi mener, der er brug for én person, der kan hjælpe borgerne igennem de rigtige veje i et meget kringlet system, siger SF-formanden.

Borgerrådgiveren er i første omgang ansat i 20 timer om ugen, og det sker i en forsøgsperiode på to år. Anette Blynél fastslår dog, at det er SF's ønske at gøre forsøget permanent, og at rådgiveren også skal ansættes på fuld tid.