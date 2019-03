Kommune og frivillig-verden møder hinanden

Svendborg: Kommunens ansatte skal have indblik i den store palette af tilbud, som de mange foreninger har til kommunens borgere. Derfor inviteres alle kommunens ansatte til at komme forbi Borgerforeningen 14. marts mellem 10 og 14 for at møde de mange, frivillige foreninger, der er at finde i Svendborg Kommune.

- Vi er fælles om at gøre Svendborg Kommune til et godt sted for borgerne at bo og leve. Derfor er det vigtigt, at vi kender hinanden på tværs af foreninger og kommune, lyder begrundelsen for dette arrangement fra Karen Strandhave, der er formand for Svendborg Frivilligråd.

Det er netop Svendborg Frivilligråd, der står bag arrangementet sammen med Svendborg Kommunes brobygger på frivilligområdet og Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn. 30 foreninger har meldt deres deltagelse. /limai