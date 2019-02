Kommunalt og privat iværksætterhus i tæt samarbejde: - Vi er ikke konkurrenter

Svendborg: Når tre iværksættere torsdag den 7. februar skal fortælle deres kolleger, hvad der kan gå galt, og hvordan man kommer videre, bliver der skrevet et lille stykke historie.

Arrangementet bliver holdt i Fremtidsfabrikken på Jessens Mole, men det kommunale iværksætterhus er ikke eneste arrangør. Også det nye, privatejede kontorfællesskab Work2gether i den tidligere retsbygning i Tinghusgade har en finger med i spillet, fortæller Jonathan Broch Jacobsen, der er projektleder på Fremtidsfabrikken.

Han afviser, at en konkurrent er kommet til byen.

- Der er særligt mange iværksættere i Svendborg og på Sydfyn, og Tinghusets (Work2gethers, red.) ankomst sætter bare en fed streg under, at iværksætteri er noget, vi er store på her. Derfor synes vi, at det er en fed idé at holde det her arrangement sammen, siger han og uddyber:

- Vi vil gerne opdyrke iværksætterfællesskabet og -kulturen og ride bølgen sammen. Det er i dén grad til gavn for hele Sydfyn, at vi har det drive på iværksætterfronten, og derfor håber vi, at vi kan lave flere arrangementer sammen, siger Jonathan Broch Jacobsen.