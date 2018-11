Kom tre-årig til undsætning efter trafikuheld: Hjælp Nete med at finde dem, der hjalp hendes søn

- Han åbnede bildøren og så, at Nicolai græd. Han tog Nicolai ud og talte til ham og krammede ham. Senere var der også en kvinde, der hjalp til, fortæller Nete Bolander og oplyser, at Nicolai ikke kom noget til ud over et blåt mærke på den ene fod. Han blev hentet af sin far, der var blevet tilkaldt. Selv blev Nete kørt med ambulance til Svendborg Sygehus, og hun blev udskrevet senere samme aften.

Det var her, at en mand, som Nete aldrig fik navnet på, skred til handling.

For Nete Bolander var det beroligende at vide, at der var nogen, der tog sig af hendes søn i den vanskelige situation. Det er derfor, at hun nu beder om hjælp til at finde manden og kvinden, så hun kan sige tak.

- Han havde briller og en sort jakke. Jeg husker ikke hans hårfarve eller hans navn. Kvinden havde en lys jakke på, siger Nete og fortsætter:

- Jeg vil gerne finde dem og fortælle, hvor dybt taknemmelig jeg er, og hvor glad jeg er for, at de kom og prøvede at berolige min søn, siger Nete Bolander.