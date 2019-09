Svendborg: Tirsdag 17. september kl. 20 er der åben scene på Arne B Music Club.

- Kom og prøv dig selv af foran et publikum eller vis, hvad du og dit band går og sysler med. Alle er velkomne. Garvede musikere eller dem ikke er så vant til publikums opmærksomhed. Tag et instrument med og find nogle at spille med, lyder opfordringen.

Pianisten Theis Langlands er vært ved denne åbne scene. Han spiller desuden harmonika og mundharper. Til Folk For Folks generalforsamling i foråret kom Theis med i bestyrelsen. Han har indvilget i at være tovholder på denne den første Åbne Scene i efteråret 2019.

Theis Langelands spiller folkemusik i bred forstand, og er blandt andet med i orkestrene Fionia Stringband, Rannok, Svøbsk Kvartet og Habedekuk og flere andre sammenhænge.

Han har optrådt i det meste af Europa og har for sit musikervirke modtaget flere priser ved DMA Folk samt folkemusikprisen ved Skagen Festival

Der er entré, men dem, der optræder skal ikke betale entré.