Gudme: Bibliotekar, anmelder og strikkeentusiast Camilla Sejerø besøger Gudme Bibliotek med "Det lillebitte strikkebogshow" torsdag 19. september kl. 19. Hun har kufferten fyldt med strikkebøger, og hun fortæller på munter vis om tips og tendenser inden for strik.

Deltagerne får rig mulighed for at kigge, bladre og snakke med undervejs, og man er velkommen til at medbringe sit eget strikketøj.

Der er entre.

/EXP