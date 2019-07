Sangerinde Helle Lynge har den seneste uge ligget nummer et på DR's dansktop hitliste med nummeret "Hvad sku jeg gøre uden dig". Med to hitnumre inden for det seneste år er hun spået til at være en ny stjerne inden for dansktopgenren. Men midt i succesen har Helle Lynge også været ramt af sygdom, hvor musikken har været hendes åndehul.