Kom og se de nyfødte lam: Åbent hus i 4H

Stenstrup: Krøllede i ulden og en smule usikre på benene.

Nyfødte lam er næsten ikke til at stå for, og på søndag viser 4H i Stenstrup deres nyfødte lam frem for alle, der har lyst til at se dem.

Foreningen holder nemlig åbent hus, og foruden lammene, der bor på Aktivitetsgården i Stenstrup på Hundstrupvej 5, kan interesserede også møde gårdens andre dyr, være med til at bage pandekager i bålhytten eller være kreative inde i klublokalerne.

Det er fra klokken 10 til klokken 15, og det koster 30 kroner for voksne at deltage, mens det koster 20 kroner for børn, og alle får gratis saft og et stykke kage, og alle er velkomne.

4H er en landsdækkende organisation med cirka 70 klubber landet over, og målet med 4H er at være med til at skabe selvstændige, nysgerrige og ansvarlige børn, oplyser 4H. De fire H'er står for: En flittig hånd, et kvikt hoved, et varmt hjerte og et godt helbred. /anwni