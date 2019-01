Kom ind med koben: Hus rippet for hårde hvidevarer

Svendborg: Ved et indbrud i en villa på Bregnedalsvej i Svendborg har tyve i bogstaveligt forstand rippet et hus for hårde hvidevarer.

Fra et køkken og et bryggers er der stjålet en vaskemaskine, en tørretumbler, en opvaskemaskine og en kogeplade. Tyvene er kommet ind ved at bryde et køkkenvindue op med et koben, og indbruddet er begået i perioden fra torsdag morgen til lørdag morgen.

Der har også været en tyv på spil i en ejendom på Strandvej i Ballen. Her er en hoveddør opbrudt, og der er stjålet et gammelt stereoanlæg med højttalere samt en pengekasse med 300 kroner. /gru