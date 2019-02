Kolonihavebrand: For meget skum til brandundersøgelse

Svendborg: Det er endnu uvist, om det var en påsat brand, der var årsag til, at et kolonihavehus i kolonihaveforeningen Margrethelund i Svendborg nedbrændte natten mellem onsdag og torsdag.

Anders Sims-Nielsen, der er efterforskningsleder ved Fyns Politi, oplyser, at det endnu ikke har været muligt at undersøge brandstedet.

- Brandtomten er dækket at så meget skum, at det ikke har været muligt at lave undersøgelser på stedet, forklarer efterforskningslederen.

Haveforeningen i den nordlige del af byen ved Toftemarken og Frilandsvej har flere gange været hærget af påsatte brande. For et år siden rykkede beredskabet ud til en brand, og en 58-årig mand blev senere dømt for brandstiftelse. I 2015 udbrændte et andet kolonihavehus, efter at en 15-årig pige og en 18-årig mand havde været på et større vanvidstogt i Margrethelund.

Flere boere gætter også på, at branden forleden var påsat. /gru