Kold borgerlig luft i Torneløkkesag

- Vi ærgrer os over, at sagsfremstillingen er noget ufuldstændig, og det har bragt Palle i en lidt uheldig situation, sagde Henrik Nielsen.

Han forklarede, at han og Palle Fischer havde besøgt virksomheden, og at man nu gik efter at give Torneløkke en landzonetilladelse. Henrik Nielsen langede samtidig ud efter Venstre for ikke at have fremstillet sagen grundigt nok.

Inhabil eller ej

Venstres Lars Erik Hornemann svarede igen ved at glæde sig over de nye toner fra De Konservative.

- Det vil jeg gerne kvittere for, men det undrer mig, at De Konservative på to udvalgsmøder har haft en anden holdning. Det er kun fordi, Venstre nu løfter sagen op i byrådet, at vi får en ordentlig sagsbehandling og måske finder en løsning, der ikke vil genere nogen, fastslog Lars Erik Hornemann.

Løsgængeren Jens Munk tog også ordet, og han var direkte i sin retorik over for socialdemokraten Flemming Madsen. Madsen stemte i udvalget imod Venstres forslag, der kunne bane vej for Torneløkkes udvidelse - Munk stemte for.

- Flemming Madsen har en søn, der driver samme slags virksomhed, og han burde som formand have trukket sig, sagde Jens Munk.

Borgmester Bo Hansen fastslog dog, at Flemming Madsens rolle er blevet undersøgt, og at vurderingen er, at han ikke er inhabil.

Palle Fischer forklarede efter mødet, at han stemte imod Venstre i udvalget, fordi Venstre stillede forslag om at ændre områdets status fra landzone til et erhvervsområde.

- Vi skal ikke have et erhvervsområde liggende midt i det åbne land, men jeg vil godt arbejde for, at der bliver givet en landzonetilladelse, så de kan få lov til at bygge, sagde Palle Fischer.